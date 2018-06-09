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Информацию о необычном месте сообщили в социальной сети местные жители, обеспокоенные проблемой автодорог в городе. Активист не только обнаружил необычный «арт-объект» но и выяснил, что ежедневно по этому «пути» движутся водители, состоящие в «Обществе автомобилистов».

В центре Воронежа найден тайный «спуск смерти», именно так окрестили в соцсетях одно из мест, где можно оставить не только колеса, но и автомобиль полностью.

«Юг + гористый чернозем + уничтожение города в войну = гигантский частный сектор. Он здесь вообще не как в других городах, он начинается в 100 метрах от центральной площади и проспекта. Тут улицы, где нет никакой дороги, крутые названия - Гора Металлистов», - сообщил активист.

Местные жители не помнят, когда проводился ремонт дороги или замена «асфальтного покрытия». Внешний вид территории трудно назвать центром города, скорее это отшиб ненужного поселения, чем центр Воронежа.