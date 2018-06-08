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В любом городе есть деревья, которые исполняют заветные желания. Достаточно провести простой ритуал, прикрепить к ветке послание или прижаться к стволу, и желание исполнено.

В Москве, согласно информации в путеводителях, есть десятки магических деревьев. Самое почитаемое — дуб в Кузьминском парке, которому больше 300 лет. Как сказано в летописях, Кузьма умел лечить людей растениями и многим помог. После его смерти люди решили, что душа знахаря переселилась в дуб, который люди просили о выздоровлении.

Охотники за привидениями исследовали дерево со всех сторон, чтобы получить ответ на вопрос: может ли дерево обладать магической силой. Установили приборы, которые показали, что что-то внутри дуба реагирует на действия исследователей. При касании ствола рукой, оно скапливается вокруг нее и это четко видно на экране компьютера. Пятно движется по стволу, когда его просят подать какой-нибудь знак, что оно понимает охотников. Но, общение не складывается.

Спустя час, охотники за привидениями завершают эксперимент, придя к выводу, что в середине дерева желания есть какая-то аномальная субстанция, и принимают решение оставить ее, чтобы люди продолжали верить в чудо. Исполняющие желания деревья есть в любом городе. И если к ним приходят тысячи паломников, значит, для них это важно.

Но, может ли какая-нибудь сущность выполнять желания, остается не понятным.