Дмитрий Галочкин: «Современное образование невозможно без передовых форматов»

Сегодня, 15:46

Праздник «Радуга детства», прошедший в Международный день защиты детей у Беловежского пруда на Сколковском шоссе был весьма насыщенным. В этот день на сцене выступали детские творческие коллективы центра «Отражение», работали аттракционы и батут, проводились мастер-классы и презентации. Одна из площадок была посвящена высокотехнологичным возможностям столичного образования. На ней демонстрировались фильмы, созданные в особом формате – VR-360, который позволяет зрителям чувствовать, словно бы они сами являются героями, присутствуют на настоящих экскурсии и путешествуют вживую. Такой насыщенный праздник был организован при поддержке Управы Можайского района, местного отделения партии «Единая Россия» и Молодежного парламента города Москва.

По словам создателей цикла фильмов, VR-360, это прекрасная возможность донести до школьников информацию так, чтобы она запомнилась и вызвала больший интерес. Полный обзор дает возможность двигаться, рассматривать, видеть и узнавать массу полезной информации по теме от ведущих экспертов той или иной области. Каждый фильм состоит из нескольких частей, которые можно смотреть как одну за другой, так и по отдельности. Фильмы в формате VR-360 уже используются учителями на уроках в Москве ведь все они доступны в «Московской электронной школе» и могут быть включены учителями в уроки в рамках школьной программы для эффективного и целостного усвоения пройденного материала.

Возможно, со временем такой формат станет самым востребованным в школах, ведь время не стоит на месте, а дети должны активно пользоваться самыми последними достижениями науки и техники, особенно тогда, когда они настолько расширяют границы образования. Все, что нужно для просмотра фильма – любой телефон и очки виртуальной реальности. Если их нет – подойдут и сделанные своими руками из картона. Авторы не намерены останавливаться на достигнутом и уже совсем скоро предложат новые экскурсии. Остается только отследить их появление и отправиться в новое познавательное путешествие!

Мнения экспертов про VR 360 в образовании:

Дмитрий Галочкин, Главный редактор портала «Хранитель»:

«Современное образование невозможно без передовых форматов. Виртуальная и дополненная реальность, всестороннее активное использование интернета – это давно не научная фантастика, а наша жизнь, в особенности для людей самого молодого поколения.

Естественно, любую новую информацию и навыки правильно преподносить в формате адекватном времени.

Особенно здорово и эффектно это работает, если мы буквально путешествуем в пространстве, надевая очки виртуальной реальности. Разве можно было еще в середине XXвека предположить, что это возможно в самодельных очках из картона?

С провозглашённым принципом «Интернет равенства» для всех регионов и развитием новых современных IT-технологий и их доступностью для каждого гражданина. Важно решить задачу развития программ обучения и объективной оценки знаний с учётом всех этих возможностей».

Николай Маричев, директор платформы «Say Future»:

«Наша платформа Say Future в этом году целиком посвящена передовым технологиям и технологиям будущего. Очень приятно наблюдать за тем, что многие современные форматы не только обсуждаются на профессиональных форумах, но внедряются в жизнь в наших школах, в частности в Москве. Любая новейшая технология должна быть безопасной и полезной для людей».