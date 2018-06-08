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Нижегородскую площадь украсили к ЧМ-2018 синим забором из 123 туалетов

Сегодня, 19:42

Фан-зона на главной площади Нижнего Новгорода превратилась в огромную сплошную уборную - весь сквер заставлен плотной цепочкой кабинок.

Совсем скоро Нижний Новгород начнет принимать гостей мирового первенства по футболу, а через 10 дней здесь состоится первый матч между национальными сборными Швеции и Южной Кореи. Во всех сферах постепенно завершают активную деятельность для подготовки к наплыву гостей - сквер на площади Минина превратили в фан-зону, которая скоро примет болельщиков из разных стран. Однако они и не подозревают, что их ожидает блокада из общественных туалетов, которую выстроили плотным синим забором из 123 туалетов в надежде защитить город от всех нечистот.

В то время, как горожане стыдливо обсуждают Нижегородскую площадь, где создали синий забор из туалетов в сквере, возмущаясь, что для иностранных гостей создали такой срам, в администрации города гордо и непоколебимо отвечают, что синие кабинки взяты в аренду на время спортивных соревнований, после завершения которых они вернутся к законному владельцу.

Возмущенные жители города оставляют массу недовольных комментариев, обвиняя местных властей в некорректности данной блокады, которая лишь испортит впечатление у туристов.

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