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Путешественника из Камышина удивили могилы на кладбищах Брянска

Сегодня, 18:30

Мужчина был шокирован, заметив на надгробиях изображения самых разных транспортных средств: машин, мотоциклов и даже теплоходов.

Знаменитый путешественник из Камышина Иван Ширяев, член Русского географического общества уже шестой год путешествует по стране по маршруту «От Кореи до Карелии», желая посетить все 1122 российских городов. Недавно он побывал на Брянщине, после чего по традиции составил подробный фотоотчет, и рассказал о своих впечатлениях об этом месте.

Иван Ширяев признался, что больше всего его удивили могилы на кладбищах Брянска, где на большинстве надгробий можно заметить изображение транспортного средства: мотоциклы, легковые и грузовые автомобили, троллейбусы, электропоезда, теплоходы. Подобную особенность он не встречал ранее ни в одном посещенном регионе.

Путешественник особо поблагодарил местных пожарных, которые позволили ему посетить каждую часть, а также гастепреимных жителей за экскурсии, тёплый приём и подарки.

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