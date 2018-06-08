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В Волгограде видео восстания бабушек против машин покорило Сеть

Сегодня, 17:43

Необычный инцидент стал и поводом для насмешек и вызвал сочувствие. Пенсионеркам не по душе, что их двор стал площадкой для автомобилей. После себя водители бросают хлам, мусор, который приходится возмущенным дамам убирать.

В Волгограде видео восстания бабушек против машин покорило Сеть. Ролик снял один из жителей двора, в котором точатся разборки за сферы влияния. Женщины в возрасте негодуют из-за машин, которые портят внешний вид двора. После словесных разбирательств бабушки принялись к радикальным мерам самозащиты.

Вдвоем охотницы за спокойствием принялись разбирать завалы мусора от нерадивых автомобилистов. Сам автор ролика прокомментировал поступок бабушек: местные бабушки Волгограда закидали проезд для машины палками и камнями, чтобы автолюбители не ставили свои машины в тень под дерево.

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