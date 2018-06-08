Кортеж марокканской сборной возглавил автомобиль ДПС Nissan Murano

Сегодня, 16:06

Жители Воронежа стали свидетелями того, как по улице Феоктистова мимо Благовещенского собора двигалась колонна из нескольких автомобилей с символикой ЧМ по футболу и сборной команды Марокко, которые заметили в центре города.

Особенно интересным прохожим показалось то, что во главе кортежа, состоявшего из большого автобуса и нескольких микроавтобусов, ехал автомобиль ДПС Nissan Murano, который, как правило, используют для сопровождения высокопоставленных лиц и чиновников федерального уровня во время передвижения по городу.

Известно, что базой для марокканской сборной будет служить стадион "Чайка". В первом матче сборная Марокко встретится со сборной Ирана. Игра должна пройти 15 июня в северной столице России.

Горожане недоумевают, вез ли автобус африканских футболистов, так как приезд марокканских спортсменов в Воронеж ожидают только 10 июня.