В Марий Эл скандал: 13-летняя девочка забеременела от 48-летнего соседа

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В ситуации совращения несовершеннолетнего ребенка проводит проверку и расследование СКР по РМЭ. Мужчина был другом семьи и имел доступ к дому. После разглашения информации, решил развестись с женой и создать семью с матерью своего будущего ребенка.

В Марий Эл не утихает скандал с беременностью ребенка. 13-летняя девочка забеременела от 48-летнего соседа.

«Да, действительно, такой факт был. К тому же мужчина женат. Сейчас началось следствие и идет разбирательство. Возбуждено уголовное дело. Мужчина от ребенка не отказывается, собирается разводится со своей женой и сыграть свадьбу», - сообщили в Следкоме.

Родители девочки не комментируют происшествие. Девочке уже исполнилось 14 и у нее уже есть некоторые права и обязанности, как у гражданки страны.