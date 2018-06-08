Журналистку уволили за слишком активную гражданскую позицию

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В Нижневартовске уволили с работы журналистку Александру Терикову за то, что она рассказала в эфире телеканала «Дождь» и на «Радио Свобода», что ее дочь заставили выучить и потом петь песню о «дяде Вове».

4- и 5-летние дети в детсаду города Нижневартовск пели песню, которая называется "Дядя Вова, мы с тобой". Речь в ней идет о возвращении Аляски в состав РФ и готовности идти в последний бой за "дядю Вову". Александра Терикова сняла на видео, как ее дочь на концерте поет эту песню и выложила ролик в Сеть, а затем поделилась с телезрителями и радиослушателями, что большинство родителей одобрительно отнеслись к выбору песни.

Александра Терикова работала корреспондентом на частном телеканале N1 города Нижневартовска, владельцем которого является Ринат Каримов. Владелец лично сообщил по телефону своей сотруднице о том, что больше не нуждается в ее профессиональных способностях. Выражения, выбранные для сообщения об увольнении, Каримов не выбирал. В заявлении об увольнении журналистка указала в качестве причины слишком активную гражданскую позицию и политические разногласия с редакцией телеканала.

Известно, что Константина Щербину, журналиста освещавшего эту тему, тоже вынудили уйти. Ринат Каримов никакого заявления еще не сделал.