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Сергей Бачин: «Волжское море» способно стать проектом национального значения

Сегодня, 15:45

Ростуризм презентовал результаты своей экспертизы 69 проектов, представленных различными субъектами РФ. В результате, первое место с 90 баллами досталось проекту «Волжское море» за авторством Тверской области.  

Создание туристического кластера «Волжское море» планируется осуществить до 2025-го года за счет бюджетных и привлеченных средств. При этом объем последних должен составить порядка 7,2 млрд. рублей. Свыше 1,4 млрд. рублей направит федеральный бюджет, а 0,5 млрд. рублей — региональный. В кластер должны войти территории проекта «Завидово».

По словам Сергея Бачина (глава совета директоров ГК «Агранта», которая занималась реализацией проекта «Завидово»), он не удивлен столь почетному признанию перспективности проекта Тверской области. «Волжское море», подчеркнул девелопер, способно выступить в статусе проекта национального масштаба.

 

 

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