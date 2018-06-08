Сегодня, 14:58

Необычный досуг любительницы воды запечатлели жители города. Представительница слабого пола оказалась приверженкой здорового образа жизни и показала пример горожанам, как правильно проводить время без ущерба для тела.

Девушка поплавала на надувном кругу в фонтане Ставрополя. Ее выходку некоторые восприняли как бесцеремонность. Другие же начали защищать, акцентируя на том, что все работники офиса рано или поздно имеют право на отдых, пусть даже в фонтане. Снимки ее времяпрепровождения уже попали в Сеть.

На фотографии запечатлена дама в шляпе, которая безмятежно плавает в фонтане на розовом надувном кругу. Возможно, такой коварный план был ориентирован на людей заранее, но это теперь уже не важно.