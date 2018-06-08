VistaNews.ru


«Максим» подсчитал чаевые таксистов в России

Сегодня, 13:29

Видимо, рост цен на бензин вызывает у россиян жалость к водителям такси. Пока Владимир Путин в ходе «Прямой линии» обещает исправить негативную энергетическую ситуацию, пассажиры активно раздают таксистам на чай, констатировал профильный сервис заказа.

Зачастую россияне оставляют водителям такси 10 рублей чаевых. 20-рублевая купюра встречается реже, 50-рублевая – тем более, подсчитал сервис заказов «Максим». Лишь 6% пассажиров оставляют развозчикам 100 рублей, и это максимальный размер добровольной премии.

Также оказалось, чаевые таксистов в России непосредственно связаны с типом мобильного устройства клиента. Владельцы Android-смартфонов оставляют шоферам на чай в 3 раза чаще, нежели пассажиры с iPhone X. Однако, если владелец «яблочного» девайса оставляет на чай, то делает он это более щедро (30-100 рублей), нежели его гугловский соотечественник (10-20 рублей).

«Максим» работает в России 2 месяца. За это время клиенты такси успели оставить на чай 1,3 млн рублей.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Жители Ростова в шоке от "попрошайничества" таксистов о чаевых

Из-за санкций против Ирана Apple потребовала удалить приложение такси «Максим»

В Рязани бойкотируют работу «Яндекс. Такси»

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого будущего. У...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты.

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся доказательством...

Ирландцу удалось запечатлеть лох-несское чудовище

Оуэн О’Фадаган утверждает, что ему, фанату Несси, несказанно повезло, так как у него есть...

Онкологи объяснили сильный рост количества больных раком

В рамках исследовательской программы Global Burden of Disease Study врачи констатировали...

Cамое популярное в социальных сетях