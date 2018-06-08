«Максим» подсчитал чаевые таксистов в России

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Видимо, рост цен на бензин вызывает у россиян жалость к водителям такси. Пока Владимир Путин в ходе «Прямой линии» обещает исправить негативную энергетическую ситуацию, пассажиры активно раздают таксистам на чай, констатировал профильный сервис заказа.

Зачастую россияне оставляют водителям такси 10 рублей чаевых. 20-рублевая купюра встречается реже, 50-рублевая – тем более, подсчитал сервис заказов «Максим». Лишь 6% пассажиров оставляют развозчикам 100 рублей, и это максимальный размер добровольной премии.

Также оказалось, чаевые таксистов в России непосредственно связаны с типом мобильного устройства клиента. Владельцы Android-смартфонов оставляют шоферам на чай в 3 раза чаще, нежели пассажиры с iPhone X. Однако, если владелец «яблочного» девайса оставляет на чай, то делает он это более щедро (30-100 рублей), нежели его гугловский соотечественник (10-20 рублей).

«Максим» работает в России 2 месяца. За это время клиенты такси успели оставить на чай 1,3 млн рублей.