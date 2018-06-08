Киоски с шаурмой в Москве‍ получат единый дизайн

Сегодня, 12:28

Общественные активисты в числе прочих мероприятий указали на необходимость привести в единый нормальный формат всех палаток с такой продукцией в столице.

Активисты общественного движения правоохранительной направленности «Безопасная столица» провели рейд по ларькам, торгующим шаурмой в Москве. Результаты они планируют обсудить за круглым столом с сотрудниками Роспотребнадзора. Активисты предлагают закрыть киоски, которые торгуют некачественным товаром, провести массовые проверки с представителями надзорной службы на предмет наличия санитарных книжек у рабочего персонала, проверки качества и наличия сертификатов у мясной продукции, а также привести киоски в единый нормальный вид. Планируется, что ларьки, торгующие шаурмой, получат типичный формат, который будет соответствовать цене и качеству продукции.

Также общественники предложили рассмотреть вопрос введения единого поставщика мясной продукции для всех подобных торгующих объектов.