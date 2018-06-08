Жизнь в Архангельске выставлена на продажу

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Сегодня продать можно любую вещь. На сайте появилось объявление о продаже «жизни в Архангельске», стоимость которой оценена в 3,6 миллиона рублей.

На одном из сайтов объявлений появилось интересное, а главное не стандартное предложение для пользователей – один из жителей Архангельска решил продать жизнь в городе. Побороться за нее может каждый желающий на сайте городских интернет-аукционов. Выручить за жизнь продавец предполагает три миллиона 590 тысяч рублей, что эквивалентно стоимости двухкомнатной квартиры в городе.

Автор данного объявления указывает, что такое предложение не является шуткой, а подтолкнул его к такому нестандартному решение – переезд в другой город. Сообщается, что в данный лот включена двухкомнатная квартира, которая расположена в поселке Кемский со всей техникой и добротным ремонтом, а также два автомобиля. Также продавец готов оставить заинтересовавшемуся выставленной на продажу жизнью в Архангельске свой бизнес в строительной сфере, приносящий неплохой доход. А в качестве бонуса для покупателя лота предоставляется еще и абонемент в один из тренажерных залов.

Известно, что желание полностью сменить свою жизнь является довольно распространенным. Так, 6 июня в СМИ появилась информация о том, что свою налаженную жизнь хочет продать с молотка житель Красноярска. Правда, оценивает ее он дороже — почти в 7 миллионов рублей. Но и к списку продаваемых объектов у него добавлены дача и гараж