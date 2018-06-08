В Ханты-Мансийске начали освобождать улицы от брошенного автохлама

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Брошенные своими владельцами автомобили, оставленные ржаветь без использования у обочин или на тротуарах, являются немалой проблемой. Помимо того, они представляют собой весьма неприглядное зрелище.

В Ханты-Мансийске городские власти начали освобождать улицы и дворы от подобного брошенного автохлама. Делается это достаточно радикально.

22 единицы автохлама в Ханты-Мансийске эвакуировали. У 7 «недвижимых» машин нашлись владельцы, которые самостоятельно переместили их в другое место.

Проблема автохлама в том, что он занимает территории рядом с многоквартирными домами, располагаясь на стояночных местах. Нередки случаи наличия брошенного разукомплектованного автомобиля и на землях, принадлежащих муниципалитету.

Городские чиновники проинформировали, что в Ханты-Мансийске двое жителей подверглись за это санкциям в виде штрафа. Было установлено, что брошенные ими машины нарушают сложившийся в городе эстетический облик.