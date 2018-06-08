В Ростове мультимедийный фонтан перед ДГТУ восхитил горожан

Сегодня, 11:05

Ростовчане активно публикуют в соцсетях фото первого в городе мультимедийного фонтана. У студентов ДГТУ появился лишний повод наведаться в родной ВУЗ.

Источник фото: «ВК»-портал «Ростов главный»

Мультимедийный фонтан в Ростове с 50-см глубиной чаши, 15-м диаметром и 41-й струей бьет водой на 8-м высоту. Уникальный водоем с подсветкой проецирует различные объемные и цветные изображения размером 3х5 метра.

Фонтан перед ДГТУ восхитил горожан, предоставив местным студентам лишний повод появиться в родном вузе.