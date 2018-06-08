В Москве началась реставрация прачечной Дома Наркомфина

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Противоаварийные работы стартовали в легендарном доме на Новинском бульваре. В 2019 году поместью полностью вернут его исторический облик.

Реставрация прачечной Дома Наркомфина началась с укрепления несущих стен и прочих работ, выводящих легендарное жилище их разряда аварийных. Она, как и все поместье, возводилась в Москве по проекту архитекторов Милиниса и Гинзбурга с 1928 по 1932 год.

От Дома Наркомфина прачечную отделяет небольшой парк. На первом этаже постройки изначально размещались сушильня, котельная и непосредственно прачечная, на втором – уборная и жилые комнаты. Окрасив здание в белый цвет, ремонтники вернут ему исторический облик 100-летней давности.

В доме «переходного типа» на Новинском бульваре проживали сотрудники Наркомфина. Сейчас он носит статус памятника архитектуры конструктивизма. Трижды легендарная постройка попадала в ТОП-100 главных мировых зданий, пребывающих на грани уничтожения из-за практически безнадежного аварийного состояния. Иностранные СМИ зачастую именуют Дом Наркомфина «утопией», из-за его жуткого внешнего вида. Его заселение совпало с открытием Эмпайр стейт билдинг в США, из-за чего здания часто сравнивали, выставляя СССР не в лучшем свете.