Гематомы после взятия анализа крови у новорожденного возмутили жителей Владикавказа

Сегодня, 10:30

Двухмесячный ребенок получил осложнения после процедуры сдачи анализов. Ребенку «профессионалы» умудрились сдавить ручку до появления красно-бордовых отеков, чудом не сломали. В этом уверенна возмущенная молодая мать, которая предупреждает всех об опасности для их малышей.

В ДРКБ у новорожденного после взятия анализа крови появились гематомы. Жителей Владикавказа возмутили такие последствия. Узнали все об этом после публикации в социальной сети матери пострадавшего младенца. Перед взятием у ребенка из вены крови ее попросили выйти, поэтому, что происходило за закрытой дверью, она не знает.

После приезда домой родительница отклеила пластырь и ужаснулась - она увидела огромные красно-бордовые отеки.

«От кисти до локтя вся рука в гематомах, следы от пальцев медсестры! Вся рука в синяках!», - пишет обеспокоенная мать малыша.

Женщина хочет получить ответ на написанную жалобу на имя главврача и наказать нерадивых медсестер.