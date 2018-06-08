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Иваново накрыли «облака Апокалипсиса»

Сегодня, 14:15

Фотоснимки с черты города поразили бывалых исследователей космоса. К тому же, необычный внешний вид природного явления напугал местных жителей. Некоторые начали подготовку для эвакуации в бункера и запаслись продовольствие.

Грозовой вал или же шквальный ворот спровоцировал неадекватные мысли и поведение жителей Иваново после того, как «облака Апокалипсиса» накрыли город.

Необычная картина стала причиной начала подготовки к возможному концу света и захвату со стороны инопланетян. Необычные грозовые тучи приняли как вестник чего-то плохого. Однако, самые страшные опасения не подтвердились догадками и теориями.

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