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С наступлением лета все ожидают появления на рынках и в магазинов сезонных ягод и фруктов. Так, в этом году все дачники сообщают о небывалом урожае клубники, которым многие хвастаются в социальных сетях.

Жительница Воронежа похвасталась в интернете небывалым урожаем клубники, который она собрала на своем приусадебном участке. Девушка из Воронежа "смертельно устала", собрав 7 ведер клубники. Она выложила в сеть фотографию, где она изображена на фоне емкостей, которые доверху заполнены срочными и спелыми ягодами.

Многие пользователи поделились своими дачными успехами и рассказали, что тоже собрали много клубники, которая в нынешнем сезоне во всей России порадовала своим количеством. Сообщается, что в окрестностях Воронежа сейчас ягода только начинает поспевать. Так что у горожан есть еще несколько недель, чтобы вдоволь наесться и насладиться вкусом местной клубники. Следом за клубникой уже начинают поспевать черешни и другие ягоды.