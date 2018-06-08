В Челябинске сына «самого сильного человека России» вместо детсада отправили в ссылку за 15 км от дома

Возмутительная история стала достоянием общественности после публикации в социальных сетях. Ребенок рекордсмена Эльбруса Нигматуллина не может использовать свое право на посещение дошкольного образовательного учреждения из-за местных властей.
Власть предложила двухлетнему малышу «самого сильного человека России» добираться вместо детсада в ссылку за 15 км от дома. На дорогу следует потратить до 20-30 минут.
В Челябинске сына придется устроить или нет, Эльбрус пока не определился. Примечательно, что его старшая дочь получила место в саду возле дома. Почему власти отправили в ссылку двухлетнего ребенка за 15 км от дома, пока не понятно.