В Челябинске сына «самого сильного человека России» вместо детсада отправили в ссылку за 15 км от дома

Сегодня, 09:06

Возмутительная история стала достоянием общественности после публикации в социальных сетях. Ребенок рекордсмена Эльбруса Нигматуллина не может использовать свое право на посещение дошкольного образовательного учреждения из-за местных властей.

Власть предложила двухлетнему малышу «самого сильного человека России» добираться вместо детсада в ссылку за 15 км от дома. На дорогу следует потратить до 20-30 минут.

«Чем думают люди, которые распределяют детей - мне не понятно. У нас куча вопросов, будем решать», - возмущенно прокомментировал ситуацию обладатель рекордов Гиннеса.

В Челябинске сына придется устроить или нет, Эльбрус пока не определился. Примечательно, что его старшая дочь получила место в саду возле дома. Почему власти отправили в ссылку двухлетнего ребенка за 15 км от дома, пока не понятно.