«Собянин зашевелился»: Мэрия Москвы узнает перед выборами уровень соцнапряжения горожан

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31 мая администрация столицы начала поиски подрядчика, способного проследить в ЮЗАО за реализацией органами исполнительной власти городских программ, параллельно дав консультационное и информационно-аналитическое сопровождение.

Перед выборами градоначальника Москвы, действующая мэрия узнает уровень соцнапряжения горожан, проверит на подлинность резонансные сообщения СМИ, а также проанализирует деятельность инициативных групп. Далее администрация столицы обработает жалобные обращения, параллельно осведомив жителей ЮЗАО о реализации городских программ. Способствовать воплощению в жизнь нового соцпроекта будет подрядчик, способный дать консультационное и информационно-аналитическое сопровождение органам исполнительной власти.

Выборы мэра Москвы пройдут в сентябре текущего года. Времени остается мало, поэтому Сергей Собянин и зашевелился, пытаясь оперативно решить первоочередные проблемы земляков. Страна замерла в ожидании схватки действующего градоначальника и муниципального депутата Ильи Яшина.