«ВКонтакте» опроверг 114 место России в рейтинге качества дорог

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Согласно рейтингу, составленному World Economic Forum, дороги в России были поставлены на 114 место из 137. Такие результаты были опровергнуты Федеральным дорожным агентством, которое организовало собственный опрос в «ВКонтакте».

World Economic Forum – это неправительственная независимая организация в Швейцарии, которая занимается разработкой экономических, политических и бизнес-проектов по всему миру. Недавно ею был составлен ежегодный рейтинг дорог в 137 странах. Согласно результатам, Россия оказалась на 114 месте. Однако в Федеральном дорожном агентстве выразили свое несогласие. По мнению специалистов, в опросе участвовали некомпетентные люди, которые и в стране могли ни разу не быть. В доказательство было приведено Намибию, которая по непонятным причинам заняла высокое 31 место, несмотря на то, что в стране большинство дорог даже без асфальтного покрытия.

Поэтому в «ВКонтакте» был проведен отечественный опрос, в котором приняло участие тысяч пользователей. Они дали дорогам «твердую четверку», при этом опровергая результаты рейтинга от World Economic Forum.

Напомним, что в 2016-2017 годах был проведен аналогичный рейтинг от швейцарской организации. Тогда из 138 стран Россия заняла 123 место, получив оценку 2,8, тогда как победитель ОАЭ получили 6,5 баллов.