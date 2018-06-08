VistaNews.ru


Арбат стал местом проведения парада блондинок 2018

Сегодня, 13:07

Певица Татьяна Тузова, известная, как Русская Барби, была организатором парада блондинок 31 мая.

 
Оздоровительный центр Олега Шадского стал главным спонсором мероприятия, который подарил всем участницам сертификаты на посещение оздоровительного центра. Похолодание не стало помехой для участниц мероприятия, которые прошли по Арбату в туфлях на каблуках и роскошных платьях в сопровождении барабанщиц, аниматоров и двойников знаменитостей.

Для участия в параде в честь Международного праздника блондинок прибыло свыше ста девушек, возглавляемых певицей и русской Барби Татьяной Тузовой. Всем красавицам вручили воздушные шары, многочисленные подарки и ароматные розы.

В параде принимали участие двойники Майкла Джексона, Аллы Пугачёвой, Шуры и других известных личностей. Так же с артистами в параде принимали участие дети из многодетных семей проекта «Марафон талантов Studio». Состоялся забег на шпильках, манекен челлендж, участницы прокатились на кабриолетах и лимузинах.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Москве прошел ежегодный парад блондинок

В параде Победы примут участие снегоходы и квадроциклы

В Самаре на площади Куйбышева пройдет Парад Победы

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого будущего. У...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты.

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся доказательством...

Ирландцу удалось запечатлеть лох-несское чудовище

Оуэн О’Фадаган утверждает, что ему, фанату Несси, несказанно повезло, так как у него есть...

Онкологи объяснили сильный рост количества больных раком

В рамках исследовательской программы Global Burden of Disease Study врачи констатировали...

Cамое популярное в социальных сетях