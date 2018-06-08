Арбат стал местом проведения парада блондинок 2018

Сегодня, 13:07

Певица Татьяна Тузова, известная, как Русская Барби, была организатором парада блондинок 31 мая.



Оздоровительный центр Олега Шадского стал главным спонсором мероприятия, который подарил всем участницам сертификаты на посещение оздоровительного центра. Похолодание не стало помехой для участниц мероприятия, которые прошли по Арбату в туфлях на каблуках и роскошных платьях в сопровождении барабанщиц, аниматоров и двойников знаменитостей.



Для участия в параде в честь Международного праздника блондинок прибыло свыше ста девушек, возглавляемых певицей и русской Барби Татьяной Тузовой. Всем красавицам вручили воздушные шары, многочисленные подарки и ароматные розы.



В параде принимали участие двойники Майкла Джексона, Аллы Пугачёвой, Шуры и других известных личностей. Так же с артистами в параде принимали участие дети из многодетных семей проекта «Марафон талантов Studio». Состоялся забег на шпильках, манекен челлендж, участницы прокатились на кабриолетах и лимузинах.