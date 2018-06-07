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Васильева заявила, что в России не будут закрывать школы в селах

Сегодня, 20:18

Средние учебные заведения, расположенные в отечественных деревнях, по-прежнему будут работать. Власти не заинтересованы в их ликвидации.

Глава Минобразования Ольга Васильева заявила, что государственная политика не направлена на закрытие сельских школ. Министр заметила, что для таких учебных учреждений законом подтверждается, что нормативные расходы на получение детьми образования не зависят от численности учеников, к тому же сейчас заметно ужесточился процесс закрытия школ в деревнях.

В настоящее время в РФ 24 тысяч сельских школ, где трудятся 500 000 педагогов. В течение следующих двух лет власти соорудят еще 44 новые школы.

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