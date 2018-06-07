В Керчи открыта тайна митридатского туалета при общении с Путиным

Сегодня, 19:46

Основной темой сегодняшнего дня является «Прямая линия», которую провёл президент РФ со своими гражданами. Был и ряд моментов, которые оказались достаточно курьёзными.

В частности, была открыта тайна митридатского туалета, ставшего одним из «героев» общения с Путиным. Как сообщается, в преддверии её, именно у него появилось «звание» героя по посещаемости пабликов в Керчи.

Причиной этому стали действия местного предпринимателя, торгующего мороженым и водой на самой популярной среди туристов смотровой площадке Керчи.

Чтобы повысить в Керчи свои сборы после того, как открылся Крымский мост, он решил разместить там биотуалет, что он и сделал для комфорта покупателей. Однако он стал препятствием при визите туда каких-то «больших людей».

Мужчину местная администрация попросила прекратить работу торговой точки. Тот послушался, не забыв при этом прихватить с собой митридатский туалет.

Прошло немного времени, и он получил звонок от властей города, в ходе которого те попросили о возвращении клозета на время общения с Путиным. «Хотя бы на пару дней». Причину просьбы власти Керчи предпочли не уточнять.

Пользователи Сети полагают, возвращению «митридатского туалета» способствовала организация прямой трансляции с Путиным. В Керчи «Прямая линия» с ним была доступна. Один из местных жителей поинтересовался следующим. Его очень интересовало, когда Крымский мост повлияет на цены, сложившиеся в Керчи. Путиным был дан ответ, это произойдёт после того, как мост запустят в полноценную эксплуатацию.