В Благовещенске мужчина купил в супермаркете хлеб с запечённым тараканом

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Хлебобулочное изделие продавалось в бумажном пакете, поэтому увидеть насекомое ещё в магазине местному жителю не удалось.

В Благовещенске вчера, 6 июня, мужчина купил в супермаркете в одном из торговых центров булку хлеба. Он благополучно вернулся домой, где достал изделие из бумажной упаковки и увидел там сюрприз – оно было с запечённым тараканом.

Скорее всего, насекомое попало в буханку ещё на стадии вымечки. Остаётся только загадкой, положили ли сотрудники супермаркета хлеб с тараканом в упаковку умышленно или случайно.

Как бы то ни было, но для жителей Благовещенска видеть такой хлеб с различными насекомыми или предметами – не в новинку. К примеру, месяц назад местный житель также купил буханку с тараканом, другие люди находили в подобных изделиях скрепки, червей и плесень.