Сегодня, 19:04

Информацию об уходе из жизни великого ученого сообщили в социальной сети специалисты из Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина. Алексей Рогозин на своей странице опубликовал прискорбную новость.

Умер Виктор Толмачев. Один из конструкторов Ан-124 «Руслан» запомнится мировому сообществу авиаконструкторов своими достижениями и разработками в области создания летающих объектов. За свою жизнь и карьеру Толмачев никогда не показывал слабость и уперто шел к цели, развивая отечественное авиастроение.

Причины смерти уже обсуждают в Сети, однако семье умершего сейчас не до официальных заявлений.