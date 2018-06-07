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Необычное явление в центре столицы возмутило автоледи, которая решилась догнать нарушителя и живодера. Собака на цепи бежала за иномаркой, а после волочилась по раскаленному асфальту, в то время как ее владелец ехал с ветерком.

В Москве водитель объяснялся из-за привязанного к капоту BMW пса. Этому предшествовала душераздирающая картина гонки собаки за машиной своего хозяина. Мужчина решился пустить в ход бесчеловечность и привязал питомца к автомобилю вчера, 6 июня, около 12.00 на пересечении Рождественской улицы и проспекта Защитников Москвы. После длительных разбирательств мужчина оправдал свое поведением опасностью для людей мохнатого питомца.

По словам мужчины, он способен причинить вред людям, поэтому его и держат взаперти. Еще с щенячьего возраста собаку обучали охранять имущество и натравливали на животных. Кстати, в день барбос съедает два килограмма сырого мяса - его владелец уверен, что такое меню делает четвероногого стража злее.