В Ростове пассажиру предложили ждать такси до аэропорта «Платов» 90 минут

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Мужчина прилетел в воздушную гавань с другого города, но его шокировало время ожидания заказанного автомобиля.

В Ростове мужчина решил заказать такси, чтобы уехать из аэропорта «Платов» по своим делам. Однако пассажиру предложили ждать машину целых 90 минут. Он оказался в очереди на такси 16 или 20 клиентом. Об этом потерпевший рассказал в социальных сетях.

Пока что не известно, удалось ли мужчине покинуть аэропорт «Платов» на такси, или же на автобусе, или на «попутке», но подобное время ожидания автомобиля просто неприемлемо, тем более, если речь идёт о воздушной гавани, где на счету каждая минута.