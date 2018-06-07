Жители Ленобласти пожаловались Путину на свалки в регионе

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Президент пообещал, что проблемы с мусором будут устранять самым решительным образом.

Во время «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным представитель одной из природоохранных организаций задал вопрос главе государства о жителях Ленобласти, которые жалуются на свалки в регионе. В частности, было отмечено, что чиновники используют «варварские» методы борьбы с отходами.

Население недовольно деятельностью мусоросжигательных заводов, которые ликвидируют отходы, но в то же время загрязняют экологию. Владимир Путин в ответ на это заметил, что борьба с мусором будет идти и дальше самым решительным образом. Он напомнил, что проблемы с отходами возникли вследствие тяжёлого советского наследия, когда их вообще не ликвидировали.

Ранее Путину рассказали об очередях к онкологам и нехватке лекарств. В ходе прямой линии россияне пожаловались президенту на плохое состояние отечественной медицины.