В День России для посещения закроют Московский Кремль

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Пройти на охраняемую территорию смогут лишь участники экскурсии в Государственную оружейную палату и на выставку «Алмазный фонд».

В связи с мероприятиями, приуроченными ко Дню России, 12 июня для посещения в целях безопасности закроют Московский Кремль. Соответствующее заявление сделали представители Федеральной службы охраны России, которая отвечает за охрану первых лиц государства и органов центральной власти. В сообщении также говорится, что в этот день можно будет посетить экскурсии в Государственную оружейную палату и пройти на выставку «Алмазный фонд». Вход на территорию будет осуществляться через Боровицкий проход.

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