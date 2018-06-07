Стоп «Лексус»: Чиновникам могут запретить поездку на работу на дорогом авто

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В России продолжают попытки борьбы с тем, как финансово расслаивается общество. Это касается и того, на каких автомобилях власть предержащие считают «достойным» ездить на свою работу на благо Родины.

Новый законопроект, предложенный в РФ, уже назвали «Стоп «Лексус». Чиновникам могут запретить их поездку на работу на дорогом авто.

Это относится к тем госструктурам и компаниям, для финансирования которых предусмотрено расходование бюджетных средств. Предлагается запретить, чтобы чиновники руководящего уровня совершали свои поездки на работу на автомобилях, стоящих больше, чем два миллиона рублей.

Новый документ стал инициативой Ярослава Нилова, Сергея Иванова и Игоря Лебедева, представляющих фракцию ЛДПР. Она называется «Стоп «Лексус».

В качестве основания для этого были использованы данные исследований о закупках автомобилей, предоставленных чиновникам госкомпаний для их поездок на работу. Средства для этого выделились федбюджетом. Деньги шли на оплату дорогого авто для чиновника, представляющего государственную институцию.

В мониторинге компаниями, предоставляющими 14 регионов страны, для их высших чиновников были закуплены авто на сумму в 132 млн рублей. Организаторы «Стоп «Лексус» полагают, что это избыточное потребление, имеющие все признаки роскоши власть предержащих. Естественно, за счёт налогов простых граждан РФ.

Последует ли вывод на предложение на запрет для чиновников использования дорогого авто, станет известно позднее.