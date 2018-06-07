Жители Самары жалуются на металлические заборы у трамвайных остановок

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Горожане раскритиковали меры безопасности, предпринятые властями к началу ЧМ-2018.

На улицах Самары появились металлические заборы, которые ограждают территорию трамвайных остановок. Местные жители уже успели «оценить» ноу-хау, отметив, что это решение было более чем неправильным. Горожане жалуются, что после появления заборов пройти к остановке достаточно затруднительно. К тому же на самой площадке остаётся слишком мало места. С точки зрения безопасности эти ограждения приносят больше вреда, чем пользы, уверены самарцы. Как известно, в дни проведения матчей ЧМ-2018 на улице Красноармейской будет перекрыто движение автотранспорта. Вместе с тем пешеходы, а также трамваи будут здесь ходить в обычном режиме. Именно для этого власти распорядились соорудить указанные заборы.

Ранее мы писали, что в Краснодаре люк пытался «сбежать» в бампере автомобиля. После того, как металлическая крышка отвалилась, она застряла в кузове авто, что привлекло внимание горожан.