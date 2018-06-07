«Что с ценами?»: Садальский раскритиковал ответы Путина на «Прямой линии»

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«Прямая линия» с Владимиром Путиным привлекла много внимания общественности, причём есть место и критике. Так, актёр и блогер Стас Садальский оказался недоволен ответом о ценах в Крыму.

Деятель отметил, что сейчас гастролирует на полуострове, потому может наблюдать, что там происходит. Стоимость разных товаров, включая бензин, в Крыму достаточно высокая – например, выше, чем в Москве, которая, как столица, всегда поражала жителей других регионов очень высокими ценами. По мнению Садальского, Владимир Путин во время «Прямой линии» этот вопрос никак не прояснил, как сообщает VistaNews.

Блогер даже привёл сообщение из одного паблика в Сети, где президент России «успокаивает» людей, говоря, что пусть цены и высокие, но на зарплату можно купить «сегодня больше, чем завтра». Как заявил Садальский, полноценного пояснения по дороговизне в Крыму Путин не предоставил.