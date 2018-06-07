В Астрахани сотруднику коммунальной службы оторвало нос, власть бездействует

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Жительница города возмущенно обратилась к чиновникам с просьбой о помощи человеку. Во дворе на улице Ветошникова 44 упал сухостой и стал причиной инвалидности одного из работников служб ЖКХ. Чиновники проигнорировали ее пожелания и просьбы.

По словам женщины, властям сообщили о происшествии, однако реакции по данному случаю не последовало. В Астрахани сотруднику коммунальной службы оторвало нос, а власть бездействует. С таким выводом смирились все, кроме одной женщины.

«Мужчина – в операционной. Все об этом писали, говорили. Ругаться тут не буду. Всем всё по фигу. Вам всем нужны жертвы? Человеку нос оторвало», - пишет автор.

Денис Боднюк в свою очередь отреагировал на сообщение: «Сожалею и желаю скорейшего выздоровления. Передал информацию в управление». Пользователи социальных сетей осудили безразличие властей и не видят поддержки государства в ситуации травматизма на рабочем месте во время исполнения должностных обязанностей.