В Анапе на дне моря появился инопланетянин из фильма «Чужой»

Сегодня, 16:20

Для установки скульптуры использовали технику и несколько групп водолазов.

В прошедшем году в Анапе дайверы решили установить на дне моря необычную статую, которой стал инопланетянин из фильма «Чужой». Сейчас же этот проект решили продолжить.

«Чужой» смог появиться в воде после коллективной работы нескольких групп водолазов и сложной техники. Сначала фигуру погрузили в море с помощью крана, а затем понтоном и ручной лебёдкой буксировали его к месту установки. Всего на это потребовалось три часа.

На создание инопланетянина у автора идеи ушло 3 тысячи деталей и полгода усердного труда. «Чужой» обладает длиной в 3 метра, а его вес колеблется в районе 300 килограммов.