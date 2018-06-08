В Новосибирске почтальоны сшили костюм коллеге-коту из Омска

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Необычный презент в виде белой футболки с логотипом появился в гардеробе питомца по кличке «Рыжий». Подарок стал актом внимания к животному, но оказалось, что его уже успели люди забрать. В городе пообещали отыскать Рыжего и передать фирменную футболку.

В Новосибирске почтальоны сшили костюм для сотрудника из Омска. Речь идет не о человеке. Коллеге-коту решили подарить необычный презент, поскольку он некоторое время жил и «работал» с сотрудниками отделения.

Подобрали пушистого кота недавно. В Омске пообещали разыскать любимчика и передать ему презент.