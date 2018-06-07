Российские ведущие "Прямой линии" бросили вызов Киеву

Сегодня, 16:22

На ежегодной «Прямой линии» с Владимиром Путиным ведущие одного из каналов были одеты в цвета, отображающие символику Украины.

Трансляция мероприятия на одном из каналов запомнилась необычным цветовым решением в нарядах ведущих. Девушки были одеты в платья синего и жёлтого цветов, которые символизируют собой украинский флаг. Пользователи сети решили, что таким образом ведущие бросили вызов Киеву и Петру Порошенко, поскольку данный инцидент не может быть случайностью и точно не останется незамеченным.

Интернет-пользователи вспомнили, что подобные «цветовые сигнал» украинские власти тоже посылали Кремлю. Например, снимок со свадьбы лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Депутат был одет в синий костюм, его жена Росита Сайранен выбрала красное платье, а работница ЗАГСа остановилась на белом костюме. Такая комбинация составила российский триколор.

Президент РФ Владимир Путин на трансляции напрямую заявил, что Украина может потерять свою целостность, если украинские власти не перестанут провоцировать Россию в вопросах Донбасса во время Чемпионата мира по футболу.