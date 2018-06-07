В Коми девушка ходит по улицам и показывает прохожим голую грудь

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Случилось это на днях в центре Ухты. Кто-то из очевидцев решил заснять всё происходящее на видео и выложить в социальные сети. Местные жители рассказали, что главная героиня ролика может вести себя ещё более неадекватно, обливая прохожих пивом.

В Коми на видео засняли, как девушка ходит по улицам и показывает свою голую грудь прохожим. При просмотре ролика видно, что она шла по тротуару вдоль оживлённой улицы. В руках у женщины была роза, а одета она была в мешковатые джинсы, непонятные сапоги и кофту. Последняя была растянута очень сильно и едва прикрывала грудь. героине ролика пришлось держать её умышленно, или по нужде.

Как рассказали очевидцы, случилось это в Ухте 4 июня на проспекте Ленина. Некоторые местные жители отметили, что видели девушку с ролика и ранее в посёлке Водный. Она тогда была ещё больше неадекватной, обливая людей пивом. Кто-то отметил, что видел женщину в одном из торговых центров. Там она также оголила свою грудь, показывала её мужчинам и посылала их матом.