Николай Соболев: ложь и фейки – основа телепропаганды

Сегодня, 15:14

Популярный видеоблогер Николай Соболев разнес в пух и прах работу федеральных каналов. Приводя ряд примеров, он показал, что ложь и фейки – весомая составляющая телевизионного контента.

В своём влоге Соболев в привычном скоростном режиме собирает и комментирует фейки последних лет в качестве примера манипуляции сознанием телеаудитории. Действительно, при всем развитии интернета, телевидение остаётся самой главной пропагандистской площадкой. Даже заведомо ложная новость, появившаяся в Сети, вскоре подаётся на авторитетном канале, как непреложный факт. Порой, там же, следует не менее шумное разоблачение фейка. Иллюстрируя сказанное, блогер вспоминает случай с кадрами из компьютерной игры, вставленные в репортаж о боевых действиях на Ближнем Востоке. Или нашумевшая история с сердцами Дэвида Рокфеллера, которых у него было якобы шесть.

Соболев также прошелся по фирменной стилистике многих медиаперсон. В частности, отметил такое явление, как частая смена общественной и политической позиции, в Сети попросту называемая «переобуванием в воздухе». Блогер напомнил случаи так называемого негативного информационного фона в интернете, способного навредить, как частному лицу, так и серьезным структурам. В потоке бесконтрольного шквала сетевых новостей и серьезного давления официальной телепропаганды человеку все сложнее отличить правду от лжи. Остается только развивать в себе критический подход к услышанному и увиденному. А также проявлять избирательность в выборе источников информации.