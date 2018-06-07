В Москве утвердили дизайн единого читательского билета

Сегодня, 14:39

Проект «Активный гражданин» подсчитал мнение москвичей в вопросе внешнего оформления документа для посещения библиотек столицы. Согласно правилу, этот один документ дает праву любителям чтения книг посещать все библиотеки Москвы. Над оформлением документа работали после обсуждения более 200 тыс. человек.

Перед началом лета в столице России завершилось обсуждение по вопросу дизайна единого читательского билета. В Москве обсудили этот вопрос более 200 тыс. человек.

Утвердили дизайн документа после подведения результатов проекта «Активный гражданин». 68,48% опрошенных поддержали вариант дизайна с книжными полками, а дизайн в сине-зеленых тонах не получил должной поддержки.