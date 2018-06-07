«Мало средств?»: Жители Ростова подвергли критике дом возле фан-зоны ЧМ-2018

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14 июня в России будет проходить финальная часть ЧМ-2018 по футболу, и к данному событию старательно готовятся. Однако часто эта подготовка оказывается слабоватой, на что, например, обратили внимание и в Ростове, рассказав о данном в Сети, как сообщает «Версия.Инфо».

Жителей города поразило частично аварийное состояние дома, находящегося совсем рядом с фан-зоной ЧМ-2018. При этом, здание даже ничем не прикрыли, а только обмотали предупреждающей лентой. Фасад так и остался достаточно «неприглядным». Это не понравилось очевидцу событий, который удивился – неужели средств настолько мало, что даже банер там не установят для создания вида поприличнее.

Часть комментаторов были с ним согласны, подчеркнув, что ветхость построек вряд ли понравится гостям Ростова. Впрочем, были и те, кто призвал не жаловаться – хоть город и не стал идеальным в рамках подготовки к ЧМ-2018, однако есть места, которые действительно очень хорошо облагородили.