Путин: Дифференцированная ставка НДФЛ ведёт к сокрытию доходов

Сегодня, 13:14

В РФ продолжается проведение «Прямой линии» с президентом. В ходе неё он даёт ответы на наиболее существенные и наболевшие у россиян вопросы.

Одним из них был тот, который касался предложения о том, чтобы была введена дифференцированная ставка НДФЛ. Путин ответил, что это вряд ли целесообразно, поскольку ведёт к сокрытию доходов.

Путин полагает, что у фискального результата после этого будет нулевой показатель. Просто увеличатся зарплаты, выдаваемые в конвертах. Он проинформировал, ставка НДФЛ, составляющая сейчас 13%, не будет меняться.

«Прямую линию» с президентом во многих городах транслируют в наиболее людных местах. В частности, в Севастополе для этого установили четыре огромных экрана.

В Коми также с интересом наблюдают за теми вопросами, которые выбрал для ответа Путин. Там ожидают его помощи на федеральном уровне по теме ужасающего состояния райбольницы.