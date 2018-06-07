На вооружении иракской армии появилось 39 российских танков Т-90С

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Руководство армии Ирака приняло решение о перевооружении. В Министерстве обороны страны заявили, что танковые подразделения полностью перейдут на использование российских танков Т-90С.

В связи с военными действиями, которые последние несколько лет проходят на территории Ирака, в министерстве обороны страны приняли решение о постепенном перевооружении. Такая необходимость возникла для укрепления боевой мощи страны и безопасности иракских солдат.

Известно, что в первую очередь будет проведено перевооружение бронетанковых бригад и на вооружении иракской армии уже появилось 39 российских танков Т-90С. На данной машине внимание специалистов было остановлено из-за ее передовых характеристик и повышенной системе безопасности для экипажа, что является важным фактором.

Полученные машины будут разделены на две танковых бригады. В военном ведомстве Ирана рассказали, что танкисты прошли специальную переподготовку для управления данными военными машинами, руководили их обучением российские специалисты, которые имеют опыт ведения боевых действий на Т-90С.

Известно, что контракт на поставку танков данной модификации между Россией и Ираком был подписан еще в 2017 году. Первая партия, согласно соглашению, была доставлена в порт на юге страны в феврале текущего года.