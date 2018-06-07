В Ижевске дворник-художник стал ландшафтным дизайнером, рисуя на газоне

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Известный в Ижевске дворник-художник Семен Бухарин решил делать летние рисунки. На смену нарисованным арт-объектам (карете, Алине Загитовой, Пушкину и пляжу) пришли новые композиции, сделанные на траве с помощью газонокосилки. Необычным талантом мужчины уже заинтересовались столичные агентства креатива.

В Ижевске дворник-художник стал самым настоящим ландшафтным дизайнером.

История создания первых композиций стала главной новостью в городе несколько лет тому назад, а позже, рисуя на газоне, мужчина вовсе стал востребованным.

Его своеобразное умение привлекло внимание столичных мастеров дизайна уличных насаждений.

Но мужчина не готов менять что-либо в своей жизни. Ему приносит радость хобби, которое также по душе и жителям Ижевска.