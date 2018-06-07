В Севастополе «Прямая линия» Путина будет показана на больших экранах

Сегодня, 12:37

Сегодня россияне ждут в прямом эфире ответов президента РФ на поступившие от них вопросы. Ознакомиться с ними смогут и те, кто в этот момент не сидит перед экраном своего телевизора.

В частности, в Севастополе «Прямая линия» Путина будет показана на установленных в городе четырёх больших экранах.

Это станет доступным не только в центре, но и жителям Северной стороны и Балаклавы. Благо, погода в Севастополе благоприятствует тому, чтобы прослушать ответы Путина в большой компании и обменяться комментариями.

В Севастополе местом установки экранов выбрана площадь Нахимова и Артиллерийская бухта, где место размещения дисплея – набережная Корнилова.

На Северной стороне – это площадь Генерала Захарова, а в Балаклаве – улица Калича.

Вопросы для Путина будут приниматься в Севастополе до самого конца его выступления. В прошлый раз его продолжительность составила 3 часа и 56 минут.