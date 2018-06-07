Медики из Коми пожаловались Путину на ужасные условия своей работы

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Сегодня президент страны проведёт свою очередную «Прямую линию», в которой ответит на вопросы россиян. Как сообщается, таковых уже поступило более миллиона.

Пришли вопросы и из Коми. В частности, медики из райцентра Усть-Цильма, пожаловались Путину на то, что условия их работы просто ужасные и «нечеловеческие».

У зданий, в которых находятся терапевтическое и хирургическое отделения районной больницы, условия для работы ужасные. Они представляют опасность для работы медперсонала и, даже, для жизни пациентов.

В особенности, это относится к хирургическому отделению больницы в Усть-Цильме. Здание, где оно располагается, построено больше 100 лет тому назад. Сейчас его состояние аварийное.

Стены частично разрушены и отошли от основных конструкций. Повсеместно отпала штукатурка. Везде заметно наличие плесени, гнили и сырости. Помимо того, зимой в здании очень холодно. Медики и в этих условиях продолжают лечить и оперировать людей.

Проектно-сметная документация на строительство нового здания уже разработана. Согласно ней, оно обойдётся в 360 млн рублей. В инвестиционной программе Коми адресные средства на новое здание не предусмотрены.

Вопрос может быть решён лишь за счёт одной из федеральных программ.

В Сети уже доступен ролик, где медики из Коми взывают к Путину за помощью.