В МВД экономят на одежде полицейских

Сегодня, 11:13

В ведомстве решили, что выдавать предметы гардероба сотрудникам правопорядка бесплатно больше не стоит.

В МВД рассматривают возможность экономии на форменной одежде для полицейских. По некоторым данным, профильный департамент ресурсного обеспечения подал предложение сократить расходы на гардероб сотрудников за счёт прекращения выдачи нательного белья, носков, галстуков, а также плащей, кашне и воротников из овчины.

Между тем, требования правил ношения форменной одежды отменять никто не планирует, в связи с чем правоохранителей, видимо, попросту вынудят покупать недостающие вещи самостоятельно за собственные средства. На каждом сотруднике подобным образом планируют сэкономить по 17 тысяч рублей. Куда руководство МВД намерено направить эти деньги, неизвестно. В ведомстве данную информацию пока не комментируют

Ранее мы писали, что полиции Ростова запретили раздражать окружающих дорогими иномарками. Сотрудникам правоохранительного ведомства запретили разъезжать по городу на дорогостоящем транспорте.