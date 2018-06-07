В Астрахани продают домашнюю ворону за 7000 рублей

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Автор объявления утверждает, что питомец ручной и приучен к кормушке.

Накануне вечером, 6 июня, на одном из популярных порталов для размещения объявлений появилась заметка о продаже птенца вороны. За него продавец просит 7000 рублей. Домашнюю ворону, по словам мужчины, приучать к домашней жизни не требуется. Птицу возрастом один месяц можно забрать в Астрахани, где живёт собственник. Где взял воронёнка мужчина, в объявлении не уточнил. Между тем, публикация в сети уже вызвала серьёзный ажиотаж в местном сегменте интернета. Сколько желающих приобрести питомца, не известно.

Ранее мы писали, что в Барнауле кудрявую кошку продают за 55 тысяч рублей. Необычного питомца возрастом в пять месяцев выставили на продажу на днях.